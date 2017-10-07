Украинские военные заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностями Донецкого аэропорта (видео)

23:55, 07 октября 2017
Война
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Под огневым контролем армейцев - руины ДАПа.

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Украинские бойцы заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностями Донецкого аэропорта, как доказательство - украинский флаг в нескольких метрах от терминала.

"Украинский язык на этой стороне звучит всюду - в командах, приказах и разговорах. И это очень раздражает боевиков, которые стоят в каких-то несколько сотнях метров", - говорится в сюжете.

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На позиции знают, когда открывать огонь и куда стрелять. Под огневым контролем армейцев - руины ДАПа. Ребята даже выучили карту окрестностей Куйбышевского района на тот случай, когда будет команда наступать.

"Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАПа, то есть окраина города Донецк", - рассказал военный.

Ранее журналист Юрий Бутусов напомнил о последнем дне обороны Донецкого аэропорта.

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Теги: #оборона ДАПа#контроль над окрестностями ДАП