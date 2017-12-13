Оккупанты на Донбассе перешли к новой тактике против украинских военных – ИС

Прошедшая недавно ротация подразделений спецназа ГРУ ГШ РФ на Донбассе имеет последствием реализацию нескольких новых тактических приёмов со стороны ДРГ противника.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», в частности, российские диверсанты перешли к тактике уничтожения передовых опорных пунктов ВСУ с помощью массированного применения РПО «Шмель», использования минирования (особенно с тыловых направлений), и устройства так называемых «внезапных обстрелов» с ближних и средних дистанций из нейтральной зоны.

«Отмечены сразу на нескольких участках попытки вскрытия режима и порядка организации украинскими войсками несения боевого охранения, мест и распорядка ведения наблюдения, выявление режима использования дежурных огневых средств.