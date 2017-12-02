Боевики в течение девяти часов обстреливали Марьинку (фото)

Боевики в ночь с 1 на 2 декабря около девяти часов подряд обстреливали Марьинку в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Под обстрел пророссийских наемников попала Марьинка... Обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18-и вечера до 3-х ночи. Сегодня утром улицы, попавшие под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом. В нем проживают два человека. Группа продолжает работу. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», - сказал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики российско-оккупационных бандформирований 26 раз нарушили перемирие, в результате чего один военнослужащий ВСУ был ранен.