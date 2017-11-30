ОБСЕ за сутки зафиксировала около 130 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 130 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 28 ноября до 19:30 29 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 110 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 360 взрывов)", - говорится в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим периодом. В то же время миссия зафиксировала аналогичное количество взрывов (21) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (20 взрывов)", - сообщили наблюдатели.