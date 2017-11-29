На Донбассе от пули снайпера погиб украинский разведчик

28 ноября в Донецкой области от пули снайпера российско-террористических бандформирований погиб украинский военный-контрактник.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черниговской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Погибший, Маслов Виктор Олегович, 1968 года рождения, служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде гранатометником-разведчиком.

Маслов - уроженец Прилуцкого района Черниговской области, был призван на военную службу в ноябре 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 28 ноября простились с младшим сержантом роты снайперов 95-й десантно-штурмовой бригады Максимом Перепелицей, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции.