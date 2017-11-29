На Донбассе боевики обстреляли пункт пропуска "Майорск"
Боевики обстреливали пункт пропуска полчаса, в это время там находились 11 гражданских лиц.
Боевики вчера вечером обстреляли контрольно-пропускной пункт Майорск из стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Вчера вечером, с 21:45 до 22:15, рашисты обстреляли КПВВ "Майорск" из стрелкового оружия. К тому времени в Пункте оказания помощи находилось 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ и 4 сотрудницы ГСЧС. Во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытия и благодаря этому никто не пострадал", - сказано в сообщении.
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Он отметил, что в надувном модуле ДСНС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль. Утром модуль отремонтировали и восстановили его работу.
Ранее сообщалось, что на Донетчине диверсанты напали на склад вооружения ВСУ.