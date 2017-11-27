На Донетчине диверсанты напали на склад вооружения ВСУ: ранен военный

В Донецкой области диверсанты напали на склад ракетно-артиллерийского вооружения, один украинский военный ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В районе отведения одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Добропольском районе Донецкой области неизвестными был обстрелян из автоматического оружия и получил ранение часовой склада ракетно-артиллерийского вооружения части. На пост быстро прибыла резервная группа, которая помогла отразить нападение диверсантов. Раненный военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске. Его жизни ничего не угрожает", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки Штабом АТО по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Украинские военные почти в каждом случае подавляли огневую активность противника.

В районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксированы пролеты враждебных БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.