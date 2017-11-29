Вчера боец АТО погиб от пули вражеского снайпера – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что незаконные вооруженные формирования ОРДО применяют снайперское оружие.

Соответствующее сообщение украинской стороны СЦКК размещено на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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«Так, 24 и 25 ноября зафиксированы неоднократные случаи обстрелов боевиками позиций подразделений Вооруженных сил Украины из снайперского оружия в населенных пунктах Верхнеторецкое и Марьинка. Снайперский огонь со стороны НВФ ОРДО по Марьинке велся из жилых кварталов населенного пункта Трудовское», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 ноября в результате применения снайперского оружия со стороны НВФ ОРДО по населенному пункту Авдеевка огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, получил военнослужащий ВСУ.

Украинская сторона СЦКК требует от российской стороны СЦКК приложить все усилия для прекращения таких обстрелов и избегать использования мирного населения на не подконтрольной украинскому правительству территории ОРДО в качестве «живого щита».

«Такие действия НВФ ОРДО ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения и ухудшают гуманитарную обстановку, обостряют вооруженный конфликт на Донбассе», - отмечается в сообщении.