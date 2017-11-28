Россия может вернуться к полномасштабной агрессии против Украины - СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявляет, что Россия разворачивает войска вблизи границы с Украиной на постоянной основе и может вернуться к полномасштабной агрессии против Киева, если не добьется успеха в дестабилизации ситуации внутри Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Литвиненко заявил во время VIII Национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию» в Киеве.

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По словам заместителя секретаря СНБО, если Россия не сможет добиться успеха способом дестабилизирующей кампании, она может вернуться к широкомасштабной военной агрессии.

Литвиненко привел пример создания двух новых российских армий - 8-й и 20-й общевойсковой армии, трех новосозданных дивизий - 150-й, 3-й, 144-й, и дивизии, которая создается на Кавказе, быстрое перевооружение воздушной армии южного и западного военных округов, куда поступают новые самолеты.

«Здесь также следует сказать о стремительном развертывании в оккупированном украинском Крыму, где россияне создали A2/AD зону - зону запрещенного доступа с воздуха и с моря с совершенно традиционной для российской военной машины целью: доминирование в Черноморском регионе», - сказал он.

Литвиненко отметил, что западные санкции против России действуют. «Они ограничили очень серьезные российские военные программы, такие как создание нового самолета-истребителя фронтовой авиации пятого поколения, нового танка «Армата», новой бронеплатформы, кроме того, уменьшили количество ресурсов, которые они могут потратить на модернизацию собственного ОПК».

Однако, по словам Литвиненко, «россияне находят необходимые ресурсы на развертывание войск на границе с Украиной на постоянной основе, повышение их боеготовности, что подтвердили учения «Запад-2017».

Заместитель секретаря СНБО также отметил, что Украина является не единственным, но ключевым российским фронтом. «Россия хочет вернуть свои позиции ведущей великой державы, используя для этого все инструменты силы», - подчеркнул Литвиненко.