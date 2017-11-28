Волкер рассказал о наиболее вероятном сценарии развития событий на Донбассе

Конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован, считает Курт Волкер. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины заявил в интервью американскому изданию Politico, опубликованном в понедельник, 27 ноября, пишет DW.

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По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия продлятся в Украине и через год. "Я бы сказал, что вероятность этого 80 процентов. Есть шанс, что это будет не так, но наиболее вероятный сценарий, что все будет продолжаться так, как есть сейчас", - сказал спецпредставитель. Он также напомнил, что в течение конфликта на Востоке Украины погибло более 10 тысяч украинцев.

В интервью он высказался в поддержку поставок оружия США Украине для ее самозащиты от России, а также вспомнил о недавней встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде. Это была уже третья их встреча. Впрочем, американский дипломат заявил, что она не принесла никаких результатов, и оценил ее, как "шаг назад".