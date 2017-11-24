"За отца не отвечает": Тука сделал неожиданное заявление о дочери Корнета

Дочь "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета Марина, которая является студенткой университета в Харькове, не должна отвечать за поступки своего отца и может учиться где угодно. Такое мнение высказал замминистра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука, передает InfoResist.

"Сын за отца не отвечает, по-моему, здесь даже думать нечего. Мы что звери какие-то? Если она законно обучается, какие могут быть претензии?" — сказал Тука.

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"То, что учится не там, а здесь - правильно делает. Я бы на ее месте тоже учился здесь, а не там. "Молодая республика" нуждается в квалифицированных кадрах, а квалифицированные кадры может подготовить только Украина", - отметил он.

По словам Туки, потом Украина будет вербовать подготовленные кадры.

"Раскроется настоящий заговор: Плотницкого оболгали, агентом Украины является Корнет. Плотницкий был настоящим патриотом "молодой республики", а тайным агентом Украины является Корнет, дочка которого учится в Харькове на юридическом факультете", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, дочь боевика Корнета исчезла из харьковского университета после разоблачения журналистами. СМИ сообщали, что она учится в харьковском университете и владеет достаточно большими средствами.