Дочь боевика Корнета исчезла из харьковского университета после разоблачения журналистами

Удалила страницу из соцсетей, отключила телефон и не пришла в университет. Харьковская студентка Марина Корнет, дочь одного из главарей псевдообразования "ЛНР" Игоря Корнета после обнародования подробностей ее биографии сегодня не появилась на занятиях, сообщает ТСН.

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Однокурсники говорить о Марине с журналистами не хотят. Где она сейчас неизвестно.

Но ТСН удалось выяснить, что на Харьковщине живут ее бабка и дед. Екатерина и Сергей Грамотеевы - родители супруги сепаратиста Корнета живут под Харьковом, в поселке Башкировка, на территории которого расположена воинская часть.

Общаться с ТСН они не захотели. Только сказали, что зятя не видели несколько лет, с ним не общаются, а в Луганске последний раз были в 2013 году.