В Кировоградской области простились со старшим солдатом, погибшим в зоне АТО от пули снайпера
09:52, 24 ноября 2017Война
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Александр Смурага погиб 20 ноября от пули снайпера в зоне АТО.
Прощание с бойцом состоялось 23 ноября / фото persha.kr.ua
В городе Помошная Кировоградской области простились со старшим солдатом Александром Смурагой, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции.
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Как сообщили УНИАН в Помошнянском городском совете, прощание состоялось 23 ноября.
Провести бойца в последний путь пришли участники АТО, руководители города и его жители.
Военный погиб 20 ноября от пули снайпера в зоне АТО.
Александр Смурага родился 15 июня 1989 года, проходил службу в воинской части А 2960 и имел звание - старший солдат.
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