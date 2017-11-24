В Кировоградской области простились со старшим солдатом, погибшим в зоне АТО от пули снайпера

09:52, 24 ноября 2017
Война
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Александр Смурага погиб 20 ноября от пули снайпера в зоне АТО.

Прощание с бойцом прошел 23 ноября / фото persha.kr.ua

В городе Помошная Кировоградской области простились со старшим солдатом Александром Смурагой, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

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Как сообщили УНИАН в Помошнянском городском совете, прощание состоялось 23 ноября.

Провести бойца в последний путь пришли участники АТО, руководители города и его жители.

Военный погиб 20 ноября от пули снайпера в зоне АТО.

Александр Смурага родился 15 июня 1989 года, проходил службу в воинской части А 2960 и имел звание - старший солдат.

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Теги: #прощание с бойцом АТО#погиб от пули снайпера