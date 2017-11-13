Боец АТО умер от страшной болезни (фото)

12 ноября от страшной болезни скончался ветеран АТО, подполковник Нацгвардии Дмитрий Давыденко.

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"Трижды был в АТО... Защищал наш Мариуполь... Отдал Украине свои умения, любовь, силу и здоровье... Коварная болезнь вцепилась на войне... Не брали пули и снаряды, а она все-таки подобралась... Острая лейкемия...", - говорится в сообщении Надежды Умриш на ее странице в Facebook.

По ее словам, ветеран АТО с июня боролся с острым миелоидным лейкозом, выдерживал химиотерапию и в Украине, и в Беларуси.

Прощание Давыденко состоится 13 ноября в Запорожье, а похоронят его 14 ноября на Полтавщине.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в городе Конотоп Сумской области простились с погибшим в зоне проведения АТО старшим лейтенантом 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» 58-й отдельной мотопехотной бригады Валентином Ничвидюком.