СЦКК ожидает увеличения потока гражданских с оккупированных территорий из-за ситуации в "ЛНР"

Дальнейшая эскалация напряженности в оккупированных районах Луганщины может привести к значительному ухудшению гуманитарной ситуации и увеличению потока гражданского населения на территорию подконтрольную правительству Украины.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеГлаваря "ЛНР" Плотницкого с семьей и охраной заблокировали в подвале - СМИ

«Учитывая неготовность представителей ОРЛО к открытию КПВВ «Золотое» и критическое состояние мостового перехода на КПВВ «Станица Луганская» ожидается возможное увеличение нагрузки на КПВВ «Майорськ» и другие КПВВ ОРДО», – отметили в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК призвала российскую сторону СЦКК и СММ ОБСЕ принять все возможные меры для обеспечения свободного и своевременного передвижения гражданского населения и избежания провокаций.

Как сообщал УНИАН, по данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске возник конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницьким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были приобщены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.