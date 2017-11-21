Бунт в "ЛНР": в "министерстве МВД" заявили, что будут работать только под началом Корнета

Ночью на сайте "МВД ЛНР" появилось открытое обращение к главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому, в котором "народная милиция" заявляет, что согласна работать только под началом Игоря Корнета. Соответствующее заявление размещено на ресурсе боевиков.

"Сотрудникам всего "Министерства внутренних дел ЛНР" хотелось бы иметь возможность спокойно и целенаправленно работать в единой, сплоченной команде, реализуя функцию охраны правопорядка и безопасности на территории "ЛНР" только под руководством "министра внутренних дел" в лице Корнет Игоря Александровича", - сказано в сообщении.

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Напомним, что в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что сегодняшний путч в Луганске - это "попытки определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.