Восставший против Плотницкого "министр внутренних дел ЛНР" выступил с заявлением

"Министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку. Об этом говорится в официальном заявлении так называемого "МВД ЛНР".

По словам Корнета, члены "группы" якобы хотели устроить на территории "республики" "резонансные теракты". Большинство "диверсантов" были задержаны, остальных членов "группы" и их сообщников продолжают искать.

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По его словам, "получены доказательства причастности директора "ГТРК ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб". Также установлена причастность "руководителя администрации главы "ЛНР" Ирины Тейцман, а также "начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. "государственного переворота" в "ЛНР".

Ввиду этого, отмечается в заявлении, главарем "ЛНР" Игорем Плотницким принято решение об аресте фигурантов дела. "Глава МВД" также заверил, что ситуация в городе находится под "контролем".

"В настоящее время ситуация в "Республике" полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности. Также хочу развеять слухи о моей отставке", - заявил "глава МВД".

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.