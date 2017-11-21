"Все под контролем": главарь "ЛНР" сделал заявление о ситуации в Луганске

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий прокомментировал силовой переворот в Луганске. По его словам, попытки дестабилизации обстановки в "ЛНР" напрасны и в ближайшее время они будут полностью нейтрализованы, передают "РИА Новости".

Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что сегодняшний путч в Луганске - это "попытки определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР".

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"В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И. А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И. А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета "Народного Совета". Более того, назначен новый и. о. министра внутренних дел "ЛНР", - заявил Плотницкий. Отметим, что сам Корнет информацию о своей отставке опровергает.

Плотницкий также заверил, что ситуация находится под контролем руководства "ЛНР" и в ближайшее время будет полностью решена.

Как сообщал УНИАН, в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.