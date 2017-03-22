ИС: в "ЛНР" разгорелся конфликт между "казаками" и "милицией" - не поделили медикаменты

В «ЛНР» фиксируется конфликт между руководством «народной милиции ЛНР» и представителями атамана «Всевеликого войска Донского» (РФ).

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, инцидент возник при попытке руководства «милиции» изъять медикаменты, завезенные с территории России для формирования запасов (складов) для российских «казаков» из «казачьей национальной гвардии», переброска которых осуществляется на Донбасс с территории Ростовской области (РФ).

После отказа передать медикаменты, представители руководства «народной милиции ЛНР» угрожали расправой российским «казакам». Последние доложили о конфликте атаману «Всевеликого войска Донского» Н.Козицыну, после чего передали слова Козицына: «вы туда ничего не ложили, не вам и брать».

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Как сообщал УНИАН, 7 марта постановлением Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ по осуществлению специального досудебного расследования в уголовном производстве против главаря незаконного вооруженного подразделения "Всевеликое войско Донское" террористической организации "ЛНР" Козицын.

Николай Козицын вызывается в военную прокуратуру ГПУ на 9.00 29 марта для открытия уголовного дела.