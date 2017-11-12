Боевики из минометов и гранатометов обстреляли силы АТО - штаб

С полуночи российско-оккупационные бандформирования 23 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Согласно информации штаба, почти в половине случаев украинские бойцы давали противнику адекватный ответ.

В частности, на Луганском направлении еще на рассвете враг из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции украинских защитников вблизи Крымского, а после обеда - выпустил 4 мины калибра 82мм. Минометы такого же калибра были применены неподалеку Зайцево и Луганского, расположенных в районе Светлодарской дуги.

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На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки.

"Непростая ситуация и возле Мариуполя. В частности, нарушая Минские договоренности, боевики применили минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружение БМП вблизи Водяного. Из 120-ти и 82мм минометов были обстреляны силы АТО в районе Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов - защитники Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в результате сегодняшних вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не пострадал.