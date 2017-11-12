Штаб АТО: вчера в ответ на обстрелы боевиков ВСУ "жестко принуждали захватчиков к миру"

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Враг не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, во второй половине дня боевики из различных видов гранатометов и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО возле Майорска, Луганского и Новолуганского. А около 23 часа противник бил из 120-миллиметрового миномета на подступах к Майскому. Также, вечером под обстрелами захватчиков оказались наши опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

На Приморском направлении и неподалеку Донецка после 18 часов активность врага не зафиксирована.

"В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО превосходящим огнем жестко принуждали захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий", - говорится в сводке Штабе АТО.