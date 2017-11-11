Боевики больше десятка раз обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен

С начала суток российско-оккупационные бандформирования 11 раз обстреливали украинские позиции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

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Также на Мариупольском направлении захватчики вели огонь из минометов, вооружения БМП и зенитной установки возле Широкино и Водяного.

Кроме того, на Луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы недалеко от Новоалександровки и Луганского.

Согласно информации штаба, на большую часть обстрелов силы АТО отвечали превосходящим огнем из пехотного вооружения.