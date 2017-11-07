Сутки в АТО: боевики накрывали минометным огнем украинские позиции под Водяным и Трехизбенкой

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО и дальше оставалась напряженной, после 18 часов боевики продолжили обстрелы наших позиций, одиночно применяя минометы различных калибров. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Силы АТО 8 раз превосходящим огнем заставили врага прекратить провокации. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", - отмечается в сообщении.

Так, на Мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов близ Водяного. А под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных Сил Украины возле Трехизбенки. А из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганского.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали украинские позиции из пехотного вооружения.