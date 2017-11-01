Миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение числа нарушений режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 90 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 30 октября по 19:30 31 октября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 250 взрывов)", - говорится в отчете миссии.

В Луганской области наблюдатели задокументировали меньше нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. "Вместе с тем количество зафиксированных взрывов было больше - около 10 против трех", - говорится в отчете.