Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово, назвав поселок "закрытым"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики не пропустили наблюдателей в поселок Седово, сославшись, что это «закрытая территория». Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«22 октября на блокпосту возле северо-западной окраины контролируемого «ДНР» поселка Седово (в 106 км к югу от Донецка), вооруженные мужчины остановили СММ и отказали миссии в дальнейшем движении по дороге по направлению к Седово. Они сказали агрессивным тоном, что Седово является «закрытым поселком» и СММ должна получить письменное разрешение от руководства вооруженных мужчин, чтобы приблизиться и получить доступ в поселок», - говорится в отчете.

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Отдельно сказано, что 21 октября на месте хранения тяжелого вооружения, вооруженный член «ДНР» помешал СММ посетить военный объект, ссылаясь на приказы своих руководителей. СММ сообщила об этом инциденте в Совместный центр по контролю и координации.

Как сообщал УНИАН ранее, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что на выходных зафиксировала более 200 взрывов в Донецкой и Луганской областях.