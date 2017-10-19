ГПУ объявила подозрение российскому генералу, который отдал приказ об обстреле Авдеевки

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение российскому генералу, который на руководящей должности в «ДНР» отдал приказ об обстреле Авдеевки в феврале этого года.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Одному из чиновников Вооруженных Сил Российской Федерации, действующему генералу российской армии объявлено подозрение в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины. Ему инкриминируется совершение террористического акта, что привело к гибели людей, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами людей», - информируют в ГПУ.

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В частности сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что вышеупомянутый генерал, будучи на руководящей должности Министерства обороны террористической организации «ДНР», 1 февраля 2017 года отдал приказ об артиллерийском обстреле г. Авдеевка Донецкой области, в результате чего погибли 2 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 1 гражданское лицо, 12 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 3 гражданских лица получили ранения.

Кроме того, в результате обстрелов повреждено (разрушено) 56 объектов гражданской инфраструктуры города.

За совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы, добавляют в ГПУ.