В Луганской области боевик застрелил беременную женщину (видео)

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Луганской области боевик застрелил беременную женщину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

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«На временно оккупированных территориях российские военнослужащие продолжают совершать тяжкие преступления в отношении гражданского населения. В эти выходные в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса застрелил женщину, которая находилась на четвертом месяце беременности», - отметил Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики застрелили украинского военного вблизи Луганского.