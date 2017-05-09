Боевики застрелили украинского военного вблизи Луганского

На Донецком направлении, неподалеку Луганского, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад погиб военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

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"Сегодня, 9 мая, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по позициям украинских защитников противник вел огонь из стрелкового оружия. Кроме того, с начала суток на различных направлениях вдоль линии разграничения зафиксировано применение противником стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение танка.