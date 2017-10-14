Больше всего вооруженных провокаций за прошедшие сутки боевики осуществили в районе Песок и Водяного

Больше всего вооруженных провокаций за прошедшие сутки боевики осуществили в районе сел Пески на Донецком направлении и Водяное под Мариуполем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по АТО полковник Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики активизировались на Приморском направлении - штаб АТООн отметил, что на Луганском направлении вчера незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали прицельный и плотный огонь по украинским позициям.

«Каждый раз боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы, дважды - минометы калибра 82 миллиметра. Во время непродолжительных обстрелов боевики в целом выпустили 5 снарядов вблизи Крымского и Новоалександровки. Украинские военные открывали ответный огонь», - сообщил Лысенко.

Кроме того, на Донецком направлении зафиксировано 7 нарушений перемирия со стороны российско-оккупационных войск.

«С полудня и практически до конца суток боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы, а вечером вблизи Зайцево по опорным пунктам украинских подразделений прицельно работала боевая машина пехоты противника. Больше всего огневых провокаций врагу удалось организовать в районе Песок. Там он трижды открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов, каждый раз - с другого направления. Военнослужащие ВСУ отвечали жестко, метким огнем заставляя оккупанта прекращать очередные попытки обострить обстановку», - подчеркнул он.

Также, по словам Лысенко, на Мариупольском направлении боевики совершили 7 прицельных обстрелов опорных пунктов ВСУ.

«Самое ощутимое огневое воздействие оккупанты создали в районе Водяного, там произошло три обстрела в сторону украинских защитников», - отметил Лысенко.

Кроме того, по его словам,дважды украинские военнослужащие отвечали на провокации боевиков под Широкино.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 21 раз нарушили перемирие, ранения получил один украинский боец.