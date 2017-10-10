Миссию ОБСЕ не пропустили через мост в Счастье из-за мин
15:06, 10 октября 2017Война
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Подобный инцидент происходит уже то 268 раз в 2017 году.
За год это случается уже в 268 раз / СММ ОБСЕ
Патруль СММ ОБСЕ не пропустили через мост в Счастье c подконтрольной правительству стороны из-за мин и блоков. Об этом сообщается в Twitter миссии.
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Как отмечается, подобный инцидент происходит уже то 268 раз в 2017 году.
Как сообщал УНИАН, ранее вооруженные боевики не пустили миссию ОБСЕ в оккупированный под Мариуполем поселок. Миссия проинформировала об инциденте Совместный центр по контролю и координации.
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