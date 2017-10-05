ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях самоходные гаубицы и танки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях самоходные гаубицы, танки и артиллерийское орудие.

Читайте такжеСММ ОБСЕ за предыдущие сутки зафиксировала 52 взрыва на Донбассе Об этом говорится в отчете миссии с 19:30 3 октября до 19:30 4 октября, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

"В нарушение соответствующих линий (координат) отвода в районах, которые не контролируются правительством (Украины), 3 октября беспилотный летательный мини-аппарат СММ заметил три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) со стороны юго-востока Тернового (57 км на Восток от Донецка)", - говорится в отчете.

"За (определенными) координатами отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в не контролируемых правительством (Украины) районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ заметил в неподвижном состоянии одну самоходную артиллерийскую пушку (2С9 «Нона», 120 мм) и 11 танков (Т-64Б) в районе к западу от Мануиловки (в 65 км к востоку от Донецка), а также 15 танков (Т-64Б) на юго-восток от Тернового", - завили наблюдатели.