С полуночи российско-оккупационные войска 9 раз нарушили перемирие, ранен один украинский боец

С полуночи на Донбассе российско-оккупационные войска 9 раз нарушили перемирие, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

Отмечается, что сегодня в зоне АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Боевики продолжали обстрелы украинских позиций, однако без применения минометов и другого тяжелого вооружения.

Так, утром на Донецком направлении российские оккупанты дважды били из вооружения БМП по укреплениям сил АТО в районе Зайцево. Украинские военные ответным огнем заставили противника соблюдать режим тишины.

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Около 11.00 возле Луганского во время обстрела опорного пункта украинских войск из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия получил ранение один украинский воин.

На Приморском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Водяному и Павлополю. Также крупнокалиберный пулемет противника ночью работал возле Марьинки.

Также в штабе сообщили, что, кроме обороны линии разграничения, украинские военные ежедневно помогают местному населению. Так, группы гражданско-военного сотрудничества участвуют в проведении ремонтно-восстановительных работ на магистральном водопроводе «Горловка-Торецк» возле шахты Гагарина и поселка Зайцево. В Водяном и Первомайском офицеры координируют работу общественной организации по восстановлению поврежденных и разрушенных зданий.