В Донецкой области обнаружили арсенал оружия российского производства (фото, видео)

На Донетчине правоохранители обнаружили арсенал взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Оружие и взрывчатка были обнаружены в заброшенном здании в Новотроицком в ходе реализации информации оперативных подразделений ГПСУ и с их участием совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и ГФС Украины в Донецкой области.

"Выявить взрывчатку удалось с помощью служебной собаки пограничников. В тайнике находились боеприпасы российского производства. В частности, в доме были найдены тротил, 4 противотанковые мины, более 200 патронов, 44 запала электродетонатора, 15 взрывателей для противотанковых мин, 7 ручных гранат и противотанковая управляемая ракету и т.д. ", - говорится в сообщении.

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Арсенал боеприпасов был передан представителям Нацполиции.

Кроме того, в ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее в киевском "Гидропарке" нашли тайник с тротиловими шашками, замаскированными под мыло.