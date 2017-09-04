На Донбассе боец АТО бросил сослуживцу в блиндаж гранату - СМИ

В воскресенье утром неподалеку от Авдеевки двое военных поругались во время совместного распития алкогольных напитков, после чего один из них бросил другому гранату Ф-1 в блиндаж.

Читайте такжеОстались в лете навсегда: СМИ назвали количество бойцов АТО, погибших в жаркую пору года на Донбассе

В результате взрыва военнослужащий, находившийся в блиндаже, погиб. Об этом LB.ua сообщил источник в полиции.

По данному факту проводится расследование согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Напомним, что в официальной сводке за 3 сентября сообщается только об одном раненом военном, который пострадал в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке.