На Донбассе боец АТО бросил сослуживцу в блиндаж гранату - СМИ
17:42, 04 сентября 2017Война
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Военный погиб, открыто уголовное производство по статье "Убийство".
СМИ сообщают о смерти военного / фото УНИАН
В воскресенье утром неподалеку от Авдеевки двое военных поругались во время совместного распития алкогольных напитков, после чего один из них бросил другому гранату Ф-1 в блиндаж.
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В результате взрыва военнослужащий, находившийся в блиндаже, погиб. Об этом LB.ua сообщил источник в полиции.
По данному факту проводится расследование согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.
Напомним, что в официальной сводке за 3 сентября сообщается только об одном раненом военном, который пострадал в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке.
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