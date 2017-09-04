Обострение ситуации в зоне АТО: за сутки боевики 44 раза нарушили "тишину"

За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как неприцельный", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжила накаляться. Российско-оккупационные группировки не прекращали активные обстрелы наших позиций на всех направлениях.

Как и в предыдущие дни, наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника зафиксировано вблизи поселка Зайцевого. Начиная с 18 часов, бандиты 5 раз обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевской промзоне и дважды – у Майорская.

На Приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя. А около 20 часов возле этого же поселка они выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутового, Талаковки, Лебединского и Широкино. А в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинки ранения получил один украинский защитник.

На Луганском направлении около 21 часа российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. "Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не желают соблюдать режим полного прекращения огня, который должен был бы начать процесс «зеркального» отвод войск", - отмечает пресс-центр АТО.

Читайте такжеОбстановка в районе проведения АТО в течение дня несколько обострилась - штаб

В штабе сообщили, что за минувшие сутки один украинский военный получил ранения