В Днепр доставили больных детей из Марьинки

Вчера поздно вечером в Днепропетровскую областную детскую больницу доставили еще двоих детей из Марьинки, где была обстреляна центральная районная больница, в которой теперь невозможно оказывать медицинскую помощь, сообщает "Событие".

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В Днепр поступили дети со сложными диагнозами: патологический перелом нижней трети бедра с укорочением правой ноги на 5 см, полиосальной фиброзной дисплазией правой нижней конечности, а также с перинатальным гипоксически-ишемическим поражением ЦНС (новорожденный).