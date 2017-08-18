Стало известно имя погибшего под Авдеевкой бойца АТО (фото)

Бойцы 72-й Гвардейской ОМБР (отдельная механизированная бригада) рассказали об обстоятельствах гибели своего товарища.

Ранее штаб АТО сообщил о погибшем бойце в результате обстрелов в районе авдеевской промзоны. Теперь стало известно, что речь идет о бойце 72-й Гвардейской ОМБР Сергее Ручке. Об этом сообщается на странице 72-й Гвардейской ОМБР в соцсети.

Читайте такжеВ Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне"Минометный обстрел начался, как всегда, внезапно. Сергей был на дежурстве, и именно в этот момент прилетела мина", - рассказали его друзья.

Ребята бросились оказывать первую помощь, как они думали, раненому товарищу. "Ребята сделали все правильно, как их учили: наложили жгуты на раненые конечности, закрыли чистым раны на теле, положили Сергея на носилки и бегом, самой короткой тропой, понесли его окопами в нашу бронированную "медичку", которая уже летела навстречу", - рассказали они.

Однако, как установили медики, боец погиб еще в окопе.

"Смерть была мгновенная и безболезненная; но мы не знали этого, и спасали его, как живого, до последнего надеясь, что вот сейчас он придет в себя; порой нам даже казалось, что мы чувствуем у него слабый пульс", - рассказывает медработник батальона.

Сергей Ручка пришел на фронт из города Богуслав Киевской области. Дома у него остались жена и 13-летняя дочь.