"Террористам тоже досталось": военный рассказал о боях под Авдеевкой, в которых ВСУ понесли потери

Террористы закончили мощный обстрел позиций украинских сил в промзоне Авдеевки Донецкой области лишь утром 21 апреля. Об этом в комментарии заявил боец АТО, заместитель командира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили, передает "Обозреватель".

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"Наши ребята в этом бое не участвовали, но ситуацию мониторили, поэтому мы знаем, что происходило на месте. В результате обстрела разрушены два жилых дома, но из мирных жителей никто не пострадал. Обстрелы шли примерно до 5 утра. При этом боевикам тоже досталось, но точного количества убитых я не назову", - сказал Кеделашвили.

Также боец АТО напомнил, что боевики регулярно ведут обстрелы позиций ВСУ в промзоне Авдеевки, поэтому подобные действия противника уже давно привычные.

Как сообщал штаб АТО, 20 апреля в результате обстрела контролируемыми Россией боевиками опорного пункта неподалеку Авдеевки погибли двое военнослужащих ВСУ.