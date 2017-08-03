Геращенко ответила матери Агеева: апеллируйте к Путину, который отправил вашего сына убивать украинцев

Первый замглавы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко посоветовала матери плененного в Луганской области российского контрактника апеллировать к президенту РФ. Об этом она заявила в эфире "5 канала".

По ее словам, состояние семей украинских заложников, которых незаконно держат в тюрьме, понятно, но требовать прекращения войны следует от того, кто ее начал - президента РФ Владимира Путина.

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"Хочу подчеркнуть, что семьи заложников находятся в тяжелом психологическом состоянии и я понимаю это их состояние, когда твоя близкий человек находится незаконно в тюрьме и у тебя нет возможности даже поговорить с ним, то семьи заложников бросаются во все стороны ... То есть психологическое состояние родственников украинских заложников мне понятно", - сказала Геращенко, комментируя совместное обращение матерей осужденного в Чечне украинца Станислава Клыха и задержанного в Украине российского контрактника Виктора Агеева.

"Но для меня самая большая подлость так называемого либерального журналиста, который использует эти вещи, во-первых "либеральный" журналист "Новой газеты" должен обратиться к Путину, президенту своей страны, который начал войну против Украины с требованием вывести войска и освободить украинцев - это будет честно", - подчеркнула Геращенко.

"Это я говорю об украинской стороне, а что касается той женщины из России, которая посетила здесь своего сына, которого она, к сожалению, недостойно воспитала, то ей тоже надо апеллировать к президенту своей страны, который ее сына, кадрового военного, послал в Украину убивать украинцев", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле н.п. Желобок в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.