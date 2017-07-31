СБУ задержала украинца, который два года поставлял боеприпасы террористам

Контрразведчики Службы безопасности Украины на протяжении года следили за руководителем службы ракетно-артиллерийского вооружения одного из батальонов самопровозглашенной "ЛНР" Сергеем Семенченко. Гражданин Украины, житель Луганска, почти два года раздавал террористам боеприпасы. А потом, по семейным обстоятельствам, выехал из контролируемой боевиками территории. И вот он уже в СИЗО во Львове, говорится в сюжете программы ТСН.

Семенченко был капитаном так называемой "народной милиции ЛНР". В своей бригаде координировал прием российского оружия и выдачу его боевикам. Контрразведка СБУ следила за ним почти год. И задержала, когда тот приехал на подконтрольную Украине территорию. Галицкий суд Львова арестовал Семенченко на два месяца.

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Со следствием сотрудничает. Подтверждает документально, что луганские боевики воюют с российским оружием и под руководством россиян. Говорит, что общался со многими кадровыми офицерами Российской Федерации – начальником штаба, заместителем по боевой подготовке, заместителем по вооружению. По словам Семенченко, все они прибывают из российского Новочеркасска, под вымышленными фамилиями и с документами "ЛНР".

В его телефоне и на флешках контрразведчики нашли много ценной информации и фото.

Местные боевики, говорит задержанный, уже не в восторге от того, что ими руководят из Москвы.

"Никто не в восторге от того, что происходит. Ни гражданские, ни военные. Военные, которые были, уже давно ушли оттуда. Давно занимаются своими делами: кто кур выращивает, а кто еще что-то. А те, которые приходят, через два месяца едут. Они должны сидеть, а мы должны везде убирать за ними, восстанавливать, красить, белить, строить. А деньги на строительство выделять? Нет. Получил зарплату, скинулся, покупаешь краску, плакать, если надо. Но это все за свои деньги покупалось", - говорит Семенченко.

Он даже на фото демонстрирует, как за собственный счет маскировал схроны с российским оружием. Говорит, что потратил своих около 100 тысяч рублей.

Семенченко рассказывает, что российских офицеров контролируют другие российские офицеры из ФСБ.

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"Спецподразделения называют себя "куполами". Они контролируют своих военнослужащих, за ними присматривают, чтобы не воровали, не гуляли, чтобы никакие документы не выходили", - рассказывает задержанный.

Семенченко грозит от 8 до 15 лет за участие в террористической организации. Впрочем, ценные доказательства российского присутствия, которые он вынес с собой, могут смягчить наказание. В Гааге он готов свидетельствовать.