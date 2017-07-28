В РФ подтвердили, что боевики удерживают журналиста Асеева

Журналист Станислав Асеев находится на оккупированной территории Донецкой области, где против него террористы возбудили уголовное дело. Как сообщили УНИАН в службе информации Национального союза журналистов, об этом говорится в письме секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира к председателю НСЖУ Сергея Томиленко.

«Журналист Станислав Асеев арестован и против него возбуждено уголовное дело, которое контролируется «Генеральной Прокуратурой ДНР». После завершения последней встречи под эгидой ОБСЕ (19-20 июня), на которой было принято совместное заявление относительно судьбы журналиста Асеева С.В., мы использовали все возможности, которые у нас есть, для выяснения ситуации относительно его местонахождения», - говорится в письме.

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Кроме того, сообщается о том, что «Асеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных «Уголовным Кодексом ДНР», а ход следствия контролируется «Генеральной Прокуратурой ДНР»».

В НСЖУ также отметили, что 20 июня головами журналистских союзов Украины и России было сделано совместное заявление с призывом к скорейшему выяснению судьбы украинского журналиста Асеева, который исчез в Донецке в июне. Документ был подписан во время конференции ОБСЕ в Вене.

Как сообщал УНИАН, 4 июля международная правозащитная организация Amnesty International призвала боевиков «ДНР» раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Асеева.

Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Сегодня представители ОРДО утверждали, что не имеют информации об исчезновении журналиста.