В "ДНР" решили запустить автобусный рейс в непризнанную Абхазию

17:45, 24 июля 2017
Война
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Боевики хотят запустить регулярный автобусный маршрут.

Иллюстрация / REUTERS

В самопровозглашенной «ДНР» заявляют о намерениях запустить автобусный рейс в непризнанную Республику Абхазия по маршруту Донецк – Сухум. Об этом говорится на одном из сайтов боевиков.

Сообщается, что представители боевиков «ДНР» совершили незаконный визит в Абхазию и подписали так называемое «соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных пассажирских перевозок», и было выдвинуто предложение о введении регулярного автобусного маршрута.

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Как сообщал УНИАН, товары из Беларуси массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса становятся компании, тесно связанные с "руководством" группировок "ЛНР" и "ДНР".

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Теги: #ДНр и Абхазия#автобус из ДНР в Абхазию