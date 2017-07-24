В "ДНР" решили запустить автобусный рейс в непризнанную Абхазию

В самопровозглашенной «ДНР» заявляют о намерениях запустить автобусный рейс в непризнанную Республику Абхазия по маршруту Донецк – Сухум. Об этом говорится на одном из сайтов боевиков.

Сообщается, что представители боевиков «ДНР» совершили незаконный визит в Абхазию и подписали так называемое «соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных пассажирских перевозок», и было выдвинуто предложение о введении регулярного автобусного маршрута.

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Как сообщал УНИАН, товары из Беларуси массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса становятся компании, тесно связанные с "руководством" группировок "ЛНР" и "ДНР".