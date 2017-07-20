Штаб АТО озвучил подробности боя у Красногоровки, в результате которого ВСУ понесли потери

С начала суток российско-оккупационные войска 20 раз нарушили перемирие, возле Красногоровки силы антитеррористической операции отбили нападение террористов.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«Сегодняшний день в зоне АТО отличился активизацией провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований фактически вдоль всей линии разграничения. Вопреки всем договоренностям, боевики не только применяли запрещенное вооружение, но и пытались прорвать оборону сил АТО», - отметили в штабе.

Горячее всего было на Мариупольском направлении.

«Начиная с часа ночи и почти до 8 часов утра, бандформирования со стороны Старомихайловки вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 4 часов утра противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки «Град-П» 10 снарядов и использовал танк. В это же время, под огневым прикрытием, около 20 боевиков приблизились к нашим позициям. Завязался бой, в ходе которого бойцы АТО применили гранатометы и стрелковое оружие и умелыми действиями заставили преступников отступить. К сожалению, во время этого боевого столкновения трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец ​​попал в плен боевиков», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что этой ночью боевики из танка били по домам мирных жителей Красногоровки.

На Донецком направлении около часа ночи в результате обстрела вражеским снайпером опорного пункта Вооруженных сил Украины вблизи Новгородского погиб еще один украинский военный. Кроме того, бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по окрестностям Авдеевки, шахте «Бутовка», а из минометов различных калибров били по Невельскому и Новгородской.

На Луганском направлении с полуночи под огнем вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в Трехизбенке, Новоалександровке, Новозвановке и Донце. А в 15.00 враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра по Крымскому.

«Вооруженные силы Украины 9 раз открывали огонь, используя, в основном, стрелковое оружие и гранатометы», - добавили в штабе.