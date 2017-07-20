Боевики сорвали попытку быстрого обмена украинского бойца, который попал в плен – журналист

На Донбассе украинская сторона попыталась провести быстрый обмен украинского бойца, который попал в плен к боевикам. Однако, российское командование сорвало попытку. Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

При этом Бутусов отметил, что пленник разговаривал с родными. Его состояние нормальное.

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«Противник продолжает использовать проблему украинских пленных для шантажа и политического давления на украинское руководство, и срывает достигнутые в Минске договоренности об обмене пленных», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-центр штаба АТО предоставил уточненную информацию относительно ситуации на Донбассе по состоянию на 16.00 20 июля 2017 года. По его информации, за минувшие сутки, 19 июля, четыре военнослужащих ВСУ погибли: один защитник – от пули вражеского снайпера, трое – во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Кроме того, трое военнослужащих получили ранения.

"За текущие сутки, 20 июля 2017 года, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВСУ, погибли четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении штаба АТО.