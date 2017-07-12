Оккупанты массово используют тактические беспилотники - Тымчук

Российские оккупационные войска на Донбассе массово используют тактические беспилотные летательные аппараты, усилено мониторя тактическую зону на нескольких участках и направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы «Информационнное сопроитвление» Дмитрий Тымчук.

«Противник вновь массово использует тактические БПЛА (преимущественно – адаптированные гражданские коптеры), усиленно мониторя тактическую зону сразу на нескольких участках и направлениях», - написал он.

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По словам Тымчука, для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и гражданских объеков оккупанты в подавляющем количестве случаев используют автоматическое стрелковое вооружение, включая крупнокалиберные пулемёты, а также ручные и станковые гранатомёты, в двух случаях - зенитные установки и в одном случае - БМП-2. «Использование тяжёлого вооружения (120-миллиметровый миномёт) зафиксировано в одном случае (из-за посёлка Ясное (район Докучаевска), с двух разнесённых огневых позиций дважды открывали огонь из 82-миллиметровых миномётов, в ходе этих обстрелов было зафиксировано по крайней мере 5 ударов из 120-миллиметрового миномёта)», - отметил Тымчук.