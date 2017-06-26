В Донецк прибыли российские снайперы - Тымчук
10:00, 26 июня 2017Война
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В районе Донецка отмечается увеличение числа наемников из России.
REUTERS
В Александровке (западная окраина Донецка) и районе Трудовские (Петровский район Донецка) зафиксировано прибытие групп снайперов из РФ.
Читайте такжеРоссийские снайперы на Донбассе устраивают засады и открывают прицельный огонь Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"По внешним признакам - якуты или буряты", - написал Тымчук.
По его словам, в целом отмечается увеличение присутствия в этом районе наемников из РФ на фоне уменьшения числа местных боевиков (указанный район - зона ответственности подразделений «100-й омсбр 1-го АК ДНР»).
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