В Донецк прибыли российские снайперы - Тымчук

В Александровке (западная окраина Донецка) и районе Трудовские (Петровский район Донецка) зафиксировано прибытие групп снайперов из РФ.

Читайте такжеРоссийские снайперы на Донбассе устраивают засады и открывают прицельный огонь Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По внешним признакам - якуты или буряты", - написал Тымчук.

По его словам, в целом отмечается увеличение присутствия в этом районе наемников из РФ на фоне уменьшения числа местных боевиков (указанный район - зона ответственности подразделений «100-й омсбр 1-го АК ДНР»).