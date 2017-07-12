Сутки в зоне АТО: боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций

Минувшие сутки в зоне АТО отметилась увеличением количества обстрелов украинских позиций на Луганском направлении, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6 часов 12 июля.

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После 18 часов незаконные вооруженные формирования трижды били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82 миллиметрового миномета по Новоолександровке. Также 10 мин боевики выпустили по Новотошковскому. А около 22 часов под огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противника оказались наши военные в Новозвановке и Станице Луганской.

На Донецком направлении в 10 вечера преступники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка, и 82 миллиметрового миномета, гранатометов, стрелкового оружия - по Авдеевке.

На Мариупольском направлении ночью враг продолжил обстреливать украинские опорные пункты в Павлополе.

За минувшие сутки один украинский защитник, в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение.

В общем, 11 июля, боевики 21 раз применяли оружие.

Кроме того, активизировал противных и воздушную разведку наших позиций. В районах населенных пунктов Донецкий-Славяносербск и Станицы Луганской украинские военные зафиксировали полет вражеских беспилотных летательных аппаратов.