Боевики 7 раз нарушали перемирие, один украинский военный ранен - штаб АТО

С начала суток боевики российско-оккупационных войск 7 раз нарушали перемирие, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Как отмечается, в течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования и дальше продолжали единичные обстрелы позиций сил АТО.

"Как и в предыдущие дни наибольшая активность врага наблюдалась в темное время суток, и именно на Мариупольском направлении. Так с 3 ночи и почти до 6 утра незаконные вооруженные формирования из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия обстреливали наших военных в районе Павлополя. Также ночью, в очередной раз намеренно подвергая опасности гражданское население, боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли жилые кварталы Марьинки. Утром на Луганском направлении противник вел огонь из гранатомета по украинским позициям в Троицком. В результате обстрела один наш военный получил ранения. А уже около 13 часов враг из миномета 82 калибра, гранатометов и стрелкового вооружения бил по поселку Березовое", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики снова обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, есть разрушения

Также утром незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, что на Донецком направлении.

Как сообщал УНИАН ранее, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции самая напряженная ситуация была на Луганском направлении. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“Вчера на Луганском направлении наблюдалась наиболее напряженная ситуация”, - сказал Лысенко.

По его словам, в частности, боевики из населенного пункта Калиновка течение 30 минут из минометов обстреливали позиции сил АТО возле Троицкого, выпустив по ним около 40 мин. Всего же на Луганском направлении вчера боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных, 5 из которых - из запрещенного вооружения.