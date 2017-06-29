Боестолкновение близ Желобка: военные передали СБУ задержанного россиянина и еще трех человек

13:41, 29 июня 2017
Война
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В интересах следствия СБУ пока не будет комментировать подробности дела.

Военные передали задержанного СБУ россиянина и еще троих человек / facebook.com/SecurSerUkraine

Военные Вооруженных Сил Украины передали Службе безопасности задержанного россиянина и еще трех человек после боевого столкновения в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«Бойцы ВСУ передали сотрудникам Службы безопасности Украины гражданина РФ и еще трех человек, задержанных после боевого столкновения возле села Желобок Славяносербского района Луганской области», - говорится в сообщении.

В связи с этим следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в интересах следствия СБУ пока не будет комментировать подробности дела.

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Теги: #бой под Желобком#задержанный россиянин