Боевики продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения - штаб АТО

Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения, потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов сегодня не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как отмечается, по сравнению с предыдущим днем, количество вражеских вооруженных провокаций несколько возросло. По состоянию на 18.00 боевики 10 раз обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины. Неоднократно сегодня противник применял и минометы различных калибров.

Сообщается, что на Приморском направлении после относительного затишья, которое наблюдалось на этом участке линии соприкосновения в течение последних двух дней, боевики вновь активизировались. Из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали позиции сил АТО в районе Гнутово и Павлополя. А утром наемники под прикрытием огня из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия выпустили полтора десятка 82-мм мин с западных окраин временно оккупированного Донецка по защитникам Марьинки.

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По данным штаба, на Донецком направлении ночью оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям ВСУ в пригороде Авдеевки. На рассвете из 120-мм минометов и зенитной установки противник бил по укреплениям сил АТО вблизи Луганского на Светлодарской дуге. Кроме того, утром и во второй половине дня боевики из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Каменки.

«Луганское направление. На этой части фронта сегодня ситуация частично стабилизировались. Пророссийские вооруженные банды только один раз применяли оружие против украинских защитников. Произошла это вооруженная провокация еще в начале суток. Боевики обстреляли один из наших опорных пунктов из 82-мм минометов», - сообщили в пресс-центре.